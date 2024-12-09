"Это ясно как божий день: перенасыщение "латиносов". "Латиносы" играют по настроению. У них сложные условия, погода, уже чувствуют, что едут домой и так далее. Они играют шаляй-валяй. У них нет бойцовской мотивации, они привыкли к чемпионствам. Думают: "Да какая разница?", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
В последних двух турах Российской Премьер-Лиги текущего сезона петербургский "Зенит" на своем поле потерпел два поражения: самарским "Крыльям Советов" (2:3) и тольяттинскому "Акрону" (1:2). В связи с этим сине-бело-голубые по итогам 18-ти туров остались с 39 набранными очками и расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, так как лидирующему "Краснодару" "Зенит" уступает по дополнительному показателю - результату личной встречи.
Селюк объяснил неудачи "Зенита" перенасыщением "латиносов"
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о том, что в настоящее время происходит с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"