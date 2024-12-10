- Слова Николая Писарева, что Осипенко мог бы играть в "Ювентусе"? Уважаемый специалист имеет право на своё мнение, как и любой другой болельщик. Но в нынешнее время, думаю, это маловероятно. По своему уровню Осипенко, безусловно, мог бы там играть, - передаёт слова Рыскина "РБ Спорт".
30-летний центральный защитник сборной России Максим Осипенко выступает за "Ростов" с января 2020 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за жёлто-синих во всех турнирах, 6 забитых мячей и 4 результативных паса. В четырёх последних матчах "Ростова" в РПЛ Осипенко забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
За сборную России защитник сыграл 12 матчей, забил 3 гола и выполнил 1 ассист.
Спортивный директор "Ростова" прокомментировал слова Писарева об Осипенко и "Ювентусе"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопрос о словах тренера сборной России Николая Писарева о том, что защитник жёлто-синих Максим Осипенко смог бы заиграть в "Ювентусе".
Фото: ФК "Ростов"