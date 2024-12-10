"Зенит" начал сезон очень здорово и с хорошим настроем, а потом — потеря очков, как и в прошлом году. Непросто пять раз подряд становиться чемпионом и держать марку. В любом случае класс футболистов "Зенита" превосходит игроков команд, которым они уступили в последних двух матчах. Может быть, уверенность перешла в самоуверенность", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 39 набранных очков. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.
Команда Сергея Семака также сыграет с "армейцами" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. "Зенит" является действующим обладателем Кубка России - в Суперфинале сезона-2023/2024 петербуржцы одержали победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.
Колыванов - о "Зените": может быть, уверенность перешла в самоуверенность
Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"