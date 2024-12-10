По информации источника, центрфорвард молодежной сборной России и "Краснодара" Александр Кокшаров может перебраться в тульский "Арсенал" на правах аренды. Сообщается, что экс-наставник "быков" Александр Сторожук, который возглавляет тульскую команду, лично заинтересован в 19-летнем игроке.
В этом сезоне нападающий принял участие в двух матчах за краснодарцев в Кубке России, провел на поле в сумме 56 минут и не отличился результативными действиями. Контракт игрока истекает летом 2025 года.
Источник: "СЭ"
Источник: тульский "Арсенал" заинтересован в аренде форварда "Краснодара"
Нападающий "Краснодара" Александр Кокшаров может продолжить карьеру в Туле.
Фото: ФК "Краснодар"