"Карпин раньше курил постоянно, но в то же время довольно часто присоединялся к нам на тренировках. И был в отличной форме! Карпин часто звонил мне, чтобы поговорить, будь то какая-то дисциплинарная проблема или еще что-то. И каждый раз, когда я заходил в его офис, он стоял у окна и курил", - приводит слова Макгиди "СЭ".
Эйден Макгиди с августа 2010 г. до января 2014 г. выступал в составе московского "Спартака". На большую часть этого периода пришло время работы в качестве главного тренера красно-белых Валерия Карпина (с апреля 2009 г. до мая 2012 г. и с ноября 2012 г. до марта 2014 г.). Под его руководством "Спартак" дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу (в сезонах 2009 и 2011/12).
В настоящее время Валерий Карпин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов" из города Ростов-на-Дону и сборной России по футболу.
Макгиди: Карпин раньше постоянно курил, но был в отличной форме!
Бывший игрок "Спартака" Эйден Макгиди рассказал о курении Валерия Карпина, который был главным тренером московского клуба.
Фото: Наталья Кондратенко / Global Look Press