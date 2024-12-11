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Селюк: "Спартак" стал бы чемпионом, если бы не зимняя пауза

Агент Дмитрий Селюк высказался о выступлении столичного "Спартака" перед уходом на зимнюю паузу.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Если бы не было остановки на зимнюю паузу, то чемпионом стал бы "Спартак". Мы видим, что они каждой команде забивают "трешку" и всегда атакуют. "Спартак" набрал ход, - передает слова Селюка "ВсеПроСпорт".

"Спартак" под руководством Деяна Станковича имеет серию из шести побед подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице, в активе красно-белых 37 очков. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 39 баллов.

Напомним, в 18-м туре РПЛ "Спартак" дома разгромил "Пари НН", забив в ворота соперника три безответных мяча.

РПЛ возобновится в марте следующего года. "Спартак" в 19-м туре РПЛ на своем поле сыграет с "Оренбургом".

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