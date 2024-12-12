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Дзюба составил топ-3 российских игроков в РПЛ в 2024 году

Форвард "Акрона" Артем Дзюба составил свой топ-3 лучших игроков чемпионата России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Акрон"
- Топ-3 российских футболиста 2024 года в РПЛ? Глушенков, Тюкавин и Ненахов, - передает слова 36-летнего форварда Sport24.

Максим Глушенков, выступающий за "Зенит", в нынешнем сезоне выходил на поле в 14 матчах, забил 10 голов и дважды ассистировал партнерам.

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин провел за свою команду 21 матч, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Защитник "Локомотива" Максим Ненахов в этом сезоне во всех турнирах провел 26 матчей, но не смог забить или ассистировать партнерам.

Лидером РПЛ является "Краснодар", набравший 39 очков в 18-ти турах. Также в тройку входят петербургский "Зенит" и столичный "Спартак".

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