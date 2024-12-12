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Кордоба: Россия бы точно вышла из группы на ЧМ-2026
Сегодня, 09:29
Форвард "Краснодара" и сборной Колумбии Джон Кордоба считает, что
сборная России
смогла бы выйти в плей-офф на чемпионате мира - 2026.
Фото: Сборная Колумбии по футболу
- Сложно сказать, какими были бы шансы
сборной России
на ЧМ-2026. В России много хороших футболистов, здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что. А чемпионат мира - вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы, - передает слова нападающего "Краснодара"
"СЭ"
.
Сборная России более двух лет проводит только товарищеские матчи. В ноябре команда Валерия Карпина одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, после чего обыграла команду Сирии, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Кордоба выступает за сборную Колумбии с ноября 2023 года. В активе форварда 15 матчей за свою национальной команду и четыре забитых мяча. Летом 2024 года сборная Колумбии с Кордобой в составе дошла до финала Кубка Америки, где проиграла сборной Аргентины (0:1).
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Джон Кордоба
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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