Орлов: "Зенит" почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался "Спартак"

- "Зенит" почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался "Спартак". Это же Станковича решение было. И смотрите, насколько дальновидное: что творит Угальде?! И вообще вся четвёрка у "Спартака" впереди замечательная, образец потрясающей атакующей игры, - передает слова Орлова "Чемпионат".
27-летний Соболев стал игроком "Зенита" в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро.
Нападающий провел за клуб с берегов Невы во всех турнирах 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Трудовой договор Соболева с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу, находясь на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар".
В первом матче после возобновления РПЛ "Зенит" на своем поле примет ЦСКА, матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.