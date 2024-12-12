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Орлов: "Зенит" почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался "Спартак"

Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о трансфере форварда Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался "Спартак". Это же Станковича решение было. И смотрите, насколько дальновидное: что творит Угальде?! И вообще вся четвёрка у "Спартака" впереди замечательная, образец потрясающей атакующей игры, - передает слова Орлова "Чемпионат".

27-летний Соболев стал игроком "Зенита" в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро.

Нападающий провел за клуб с берегов Невы во всех турнирах 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Трудовой договор Соболева с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро.

"Зенит" ушел на зимнюю паузу, находясь на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар".

В первом матче после возобновления РПЛ "Зенит" на своем поле примет ЦСКА, матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.

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