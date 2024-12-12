Сообщается, что наставник "армейцев" собирается во время зимних сборов перевести команду на игру в 4-3-3, чем объясняется востребованность в черногорце. Кроме того, в рамках возможной сделки с тольяттинцами может быть осуществлен переход в "Акрон" полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.
Стефан Лончар выступает в тольяттинском "Акроне" с июля 2024 года, когда его за 75 тыс. евро выкупили у венгерского клуба "Дебрецен". В текущем сезоне полузащитник в общей сложности принял участие в 19 официальны матчах, в которых забил 5 голов, отдал 6 голевых передач и получил 4 желтые карточки.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 1,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": тренер ЦСКА Николич лично заинтересован в трансфере Лончара из "Акрона"
По информации СМИ, главный тренер московского ЦСКА Марко Николич настаивает на приобретении полузащитника тольяттинского "Акрона" Стефана Лончара.