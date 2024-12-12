Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Виктория П
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Мальмё
2 - 2 2 2
ГалатасарайЗавершен
Рома
3 - 0 3 0
БрагаЗавершен
Хоффенхайм
0 - 0 0 0
ФКСБЗавершен
ПАОК
5 - 0 5 0
ФеренцварошЗавершен
Лудогорец
2 - 2 2 2
АЗ АлкмарЗавершен
Юнион
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Олимпиакос
0 - 0 0 0
ТвентеЗавершен
Славия
0 - 1 0 1
Андерлехт1 тайм
Аякс
0 - 1 0 1
Лацио1 тайм
Лион
0 - 1 0 1
Айнтрахт1 тайм
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
Динамо Киев1 тайм
Маккаби Тель-Авив
1 - 0 1 0
РФШ1 тайм
Эльфсборг
0 - 0 0 0
Карабах1 тайм
Буде-Глимт
0 - 1 0 1
Бешикташ1 тайм
Рейнджерс
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Порту
0 - 0 0 0
Мидтьюлланд1 тайм

Лига конференций УЕФА

Викингур
1 - 2 1 2
ЮргорденЗавершен
Астана
1 - 3 1 3
ЧелсиЗавершен
Фиорентина
7 - 0 7 0
ЛАСКЗавершен
Копенгаген
2 - 0 2 0
ХартсЗавершен
Ноа
1 - 3 1 3
АПОЭЛЗавершен
Истанбул Башакшехир
3 - 1 3 1
ХайденхаймЗавершен
ХИК
2 - 2 2 2
МольдеЗавершен
Петрокуб
0 - 1 0 1
БетисЗавершен
Легия
1 - 2 1 2
ЛуганоЗавершен
Олимпия
1 - 4 1 4
Серкль БрюггеЗавершен
Динамо Минск
2 - 0 2 0
ЛарнЗавершен
Шэмрок Роверс
1 - 0 1 0
Борац1 тайм
Гент
3 - 0 3 0
ТСЦ Бачка-Топола1 тайм
ТНС
0 - 1 0 1
Панатинаикос1 тайм
Омония
0 - 0 0 0
Рапид1 тайм
Млада Болеслав
0 - 0 0 0
Ягеллония1 тайм
Санкт-Галлен
0 - 0 0 0
Витория1 тайм
Пафос
0 - 0 0 0
Целе1 тайм

"РБ Спорт": тренер ЦСКА Николич лично заинтересован в трансфере Лончара из "Акрона"

По информации СМИ, главный тренер московского ЦСКА Марко Николич настаивает на приобретении полузащитника тольяттинского "Акрона" Стефана Лончара.
Сообщается, что наставник "армейцев" собирается во время зимних сборов перевести команду на игру в 4-3-3, чем объясняется востребованность в черногорце. Кроме того, в рамках возможной сделки с тольяттинцами может быть осуществлен переход в "Акрон" полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.

Стефан Лончар выступает в тольяттинском "Акроне" с июля 2024 года, когда его за 75 тыс. евро выкупили у венгерского клуба "Дебрецен". В текущем сезоне полузащитник в общей сложности принял участие в 19 официальны матчах, в которых забил 5 голов, отдал 6 голевых передач и получил 4 желтые карточки.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 1,5 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится