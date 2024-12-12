"Селихов сам должен уходить, потому что возраст подходит, время идёт, а он в основном составе не играет. Максименко закрепился в стартовом составе, и он будет играть постоянно. Когда в команде два одинаковых вратаря – это очень плохо. Один из них должен играть, а другой протирать штаны на скамейке. Это то, что сейчас происходит с Селиховым.
Ему надо уходить и играть в футбол. А играть он может очень прилично. Но ему надо в основной состав, а «Спартак» этого ему предоставить не может. Ему нужен клуб, который имеет хоть какой-то авторитет. Он может найти хороший клуб", – приводит слова Кавазашвили Metaratings.
Александр Селихов является игроком московского "Спартака" с января 2017 года, когда красно-белые выкупили голкипера у пермского "Амкара" за 3,5 млн евро. С тех пор вратарь в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 102 официальных матчах, 30 из которых отстоял "на ноль", а в остальных матчах всего пропустил 117 мячей. Вместе с командой Селихов стал чемпионом России (в сезоне-2016/17), обладателем Кубка России (в сезоне-2021/22) и Суперкубка России (в 2017 г.).
В текущем сезоне Александр Селихов сыграл в 8 официальных матчах: один матч отстоял "на ноль" и всего пропустил 7 голов. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 млн евро.
Кавазашвили: Селихов должен уходить из "Спартака". Он может прилично играть и найти хороший клуб
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о текущем положении в московском "Спартаке" вратаря Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"