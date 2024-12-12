"Когда Зиньковского только взяли из "Крыльев Советов", я был очень рад! Но тогда он играл с очень опасным Промесом. Получалось так, что рядом с ним Антон шебаршился и кое-что показывал. Но когда Промес покинул команду, Зиньковский один провалился. Он стал показывать не тот футбол, который от него ждали, он стал середняком.
И то, что Зиньковский может уйти, ему будет от этого лучше. Зачем ему сидеть постоянно на лавке? Все позиции в "Спартаке" заняты. Таким игрокам, как он, сейчас не будет места в команде", - приводит слова Кавазашвили "Советский спорт".
Антон Зиньковский является игроком московского "Спартака" с июля 2022 года, когда красно-белые выкупили его у самарских "Крыльев Советов" за 3,2 млн евро. Действующее соглашение между полузащитником и москвичами рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2,5 млн евро.
В текущем сезоне Зиньковский в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах (в среднем, 44,7 мин. за игру), в которых отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. По информации СМИ, в "Спартаке" не против расстаться ближайшей зимой с полузащитником, а к нему, в свою очередь, проявляют интерес московский "Локомотив" и подмосковные "Химки".
Кавазашвили: после ухода Промеса Зиньковский стал середняком, ему лучше уйти из "Спартака"
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о выступлении в составе московского "Спартака" полузащитника Антона Зиньковского.