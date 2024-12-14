- Это его первые полгода в ЦСКА. Не у всех все сразу получается. Хотя, пожалуй, Станкович в "Спартаке" быстрее начал давать результат. Но мы, опять же, говорим лишь о половине сезона. Повторюсь, уверен, весной армейцы выступят гораздо лучше, чем осенью.
Марко Николич возглавил московский ЦСКА летом этого года, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова. Под его руководством "армейцы" провели 25 матче, в которых одержали 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. По итогам первой части текущего сезона РПЛ красно-синие занимают 6-е место в турнирной таблице и отстают от призовой тройки на шесть очков. От лидирующего в чемпионате России "Краснодара" команду Николича отделяет 13 баллов.
Источник: "СЭ"
Газзаев - о Николиче в ЦСКА: Станкович в "Спартаке" быстрее начал давать результат
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Марко Николича на посту главного тренера "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА