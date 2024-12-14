Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Лестер1 тайм
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Фулхэм1 тайм
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Ипсвич1 тайм
Ноттингем Форест
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Жирона1 тайм
Севилья
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен
Удинезе
20:00
НаполиНе начат
Ювентус
22:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
0 - 2 0 2
Байер2 тайм
Майнц
2 - 0 2 0
Бавария2 тайм
Унион
1 - 1 1 1
Бохум2 тайм
Боруссия М
3 - 1 3 1
Хольштайн2 тайм
Санкт-Паули
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм
Осер
21:00
ЛансНе начат
Реймс
23:00
МонакоНе начат

Орлов, рассказавший о договорных матчах, заявил, что его неправильно поняли

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о собственных резонансных заявлениях.
Фото: "Советский Спорт"
Ранее эксперт заявил, что команды из северокавказских республик играют договорные матчи. По словам Орлова, этим занимаются чиновники из регионов. При этом Орлов не стал называть конкретные клубы, которые играют договорняки.

Теперь же комментатор заявил, что его неправильно поняли.

"Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению... Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".

Также он заявил, что сейчас договорняков в российском футболе нет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится