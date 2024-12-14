Ранее эксперт заявил, что команды из северокавказских республик играют договорные матчи. По словам Орлова, этим занимаются чиновники из регионов. При этом Орлов не стал называть конкретные клубы, которые играют договорняки.
Теперь же комментатор заявил, что его неправильно поняли.
"Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению... Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Также он заявил, что сейчас договорняков в российском футболе нет.
Орлов, рассказавший о договорных матчах, заявил, что его неправильно поняли
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о собственных резонансных заявлениях.
Фото: "Советский Спорт"