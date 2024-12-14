53-летний Кавелашвили был единственным кандидатом на данный пост. Он занимал пост депутата парламента страны с 2016 года.
Кавазашвили выразил уверенность в том, что экс-футболист улучшит отношения Грузии и России.
"Избранный президентом Грузии бывший футболист Кавелашвили улучшит отношения с великой Россией. Это первые шаги для сближения и тесного контакта двух православных народов. Действующее грузинское руководство постепенно выстраивает отношение с нашей страной", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт". "РБ Спорт".
Кавелашвили является чемпионом России 1995 года в составе владикавказской "Алании". Нападающего включили в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам того сезона.
Форвард также поиграл в Европе. В частности, он защищал цвета швейцарских "Грассхопера", "Цюриха", английского "Манчестер Сити" и других клубов. За сборную Грузии нападающий забил девять мячей в 46 матчах.
Кавазашвили: Кавелашвили улучшит отношения Грузии с великой Россией
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал избрание экс-нападающего "Алании" Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии.
Фото: "Российская газета"