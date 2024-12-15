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Александр Канищев: у "Зенита" боекомплект, куда укомплектовываться? Лучше мотивировать тех, кто есть

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Канищев ответил на вопрос о том, какие позиции нужно усилить петербуржцам на трансферном рынке зимой 2025 года.
Фото: ФК "Зенит"
- У "Зенита" вполне боекомплект. Куда лучше укомплектовываться? Если бы играли в Лиге чемпионов, нужно было бы усиление. Но в нашем чемпионате лучше сосредоточиться на мотивации тех, кто есть. Они вполне соответствуют уровню РПЛ. Поэтому не знаю, кого можно ещё прикупить, - передаёт слова Канищева "Чемпионат".

Суммарная стоимость состава петербургского "Зенита" по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 172 миллиона евро. Это на 63,75 миллиона больше, чем у московского "Спартака", на 77,35 миллиона больше, чем у "Краснодара", в два с лишним раза больше, чем у ЦСКА, в три раза больше, чем у "Ростова", и почти в 13 раз больше, чем у воронежского "Факела".

В турнирной таблице РПЛ по итогам осенней части сезона "Зенит" занимает второе место, набрав 39 очков в 18 матчах и уступая первую строчку "Краснодару" из-за поражения в личной встрече.

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