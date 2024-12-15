"У нас претендует на чемпионство один клуб — это "Зенит". Они станут чемпионами. Может, "Краснодар" или "Спартак" дадут какую-то интригу. У сине-бело-голубых сильнее кадровый, организационный и финансовых ресурс. У них хватит сил, чтобы завершить сезон на первом месте", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.
Петербуржцы проведут две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, на стадии 1/4 финала сине-бело-голубые одержали победу над "Ахматом". Подопечные Сергея Семака также являются действующими обладателями Кубка России.
Наумов: у нас претендует на чемпионство один клуб — это "Зенит"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"