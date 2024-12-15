Радио "Зенит" первоначально опубликовано это интервью в своём официальном сообществе в социальной сети VK в формате видеозаписи. Однако в настоящее время при переходе по ссылке появляется надпись, что "видеозапись недоступна, так как была удалена".
Напомним, 79-летний журналист в этом интервью заявил, что чиновники из северокавказских республик "нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию". Позднее Орлов сообщил, что его неправильно поняли и договорных матчей в отечественном футболе нет.
Источник: Sport24
На радио "Зенит" удалили интервью Орлова с заявлением о договорных матчах с клубами из Северного Кавказа
Опубликованное радио "Зенит" интервью спортивного журналиста Геннадия Орлова с заявлением о договорных матчах с участием клубов из Северного Кавказа было удалено.
Фото: ВК "Зенит"