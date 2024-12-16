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Мацей Рыбус: могу завершить карьеру зимой, если не найду новый клуб

Экс-защитник московского "Спартака" и "Локомотива" Мацей Рыбус рассказал о возможном завершении своей профессиональной карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас у меня нет предложений из профессионального футбола. На данный момент я — игрок ФК "10", готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет в январе. Я буду рассматривать все предложения, мне 35 лет — выбирать особого не приходится. Моя карьера близится к концу, но мне бы хотелось поиграть еще на высоком уровне. Скорее всего, я завершу профессиональную карьеру этой зимой, если не найду себе клуб", - цитирует Рыбуса "РБ Спорт".

В настоящее время 35-летний футболист выступает за команду ФК "10" в Медиалиге, но не исключает возможности вернуться в профессиональный футбол. Одноклубниками Рыбуса являются бывшие игроки Российской Премьер-Лиги, такие как Брайн Идову, Евгений Помазан и Павел Голышев.

Напомним, что Рыбус становился чемпионом России в составе московского "Локомотива" в сезоне 2017/2018. Польский защитник принял участие в 20 матчах того победного сезона. Также Мацей успел поиграть в "Ахмате", "Рубине", московском "Спартаке". Всего польский легионер провел 218 матчей в Российской Премьер-Лиге.

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