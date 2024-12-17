- Конечно, будет тяжеловато догнать Угальде. Весной будет 12 матчей. Думаю, что Угальде забьёт как минимум шесть голов. Видно, что он обученный игрок, у него хорошие партнёры. Ребятам, которые хотят его достать, нужно будет приложить сверхусилия, - передает слова Луценко "РБ Спорт".
22-летний Угальде пополнил состав красно-белых в январе 2024 года, перейдя из нидерландского "Твенте". С того момента форвард провел за "Спартак" 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал три ассиста на партнеров.
В текущем сезоне Угальде с 15 голами лидирует в бомбардирской гонке РПЛ. "Спартак" с 37 баллами в активе занимает третье место в турнирной таблице. После зимней паузы красно-белые на своем поле примут "Оренбург", матч пройдет в марте следующего года.
Луценко: будет тяжеловато догнать Угальде в гонке бомбардиров
Экс-форвард столичного "Динамо" Евгений Луценко высказался о результативности нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"