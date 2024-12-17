- У него есть видение поля, как он работает с мячом! Приятно, что появился такой сильный мальчишка. Хорошо, что у молодых появляется шанс - надо растить свои кадры. Хотелось бы, чтобы и в "Спартаке" с прекрасной академией появлялись такие ребята, - цитирует Бояринцева "Чемпионат".
19-летний Батраков в этом сезоне РПЛ выходил на поле в 17-ти матчах, забил 10 голов и шесть раз ассистировал партнерам. Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в восемь миллионов евро.
"Локомотив" ушел за зимнюю паузу, находясь на пятом месте в таблице РПЛ. В активе "железнодорожников" 35 очков. "Спартак" с 37 очками занимает третье место в чемпионате.
Бояринцев - о Батракове: хотелось бы, чтобы и в "Спартаке" появлялись такие ребята
Экс-игрок столичного "Спартака" Денис Бояринцев высказался о футболисте "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"