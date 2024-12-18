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Представитель Батракова: в пятницу встретимся с руководством "Локомотива" для обсуждения нового контракта

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о контракте своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Запланировали с руководством "Локомотива", что в эту пятницу встретимся для обсуждения нового контракта Алексея. Это не значит, что будем вносить дополнения в действующее соглашение, а будет полноценный новый контракт, чтобы учесть пожелания игрока и клуба", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками в своем активе.

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