"Если все же представить, что Семак позовет его в свой штаб (это так, фантазия), это стало бы укреплением тренерской мысли. Да, у Андрея, наверное, не самый простой характер. Но у Аршавина современный взгляд на футбол, он мог бы помочь. А что советуют Семаку его нынешние ассистенты, я не знаю. Видно, что Сергею Богданычу особо никто не помогает...", — приводит слова Орлова "СЭ".
43-летний Андрей Аршавин в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию, а также работает футбольным экспертом на федеральном телеканале "Матч ТВ". Осенью 2024 года Аршавин проходил обучение на тренера в академии Российского футбольного союза.
Аршавин является воспитанником петербургского футбола. В течение своей карьеры выступал в составе таких клубов, как "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарская "Кубань", казахстанский "Кайрат".
Орлов: Семаку в "Зените" никто не помогает - помочь мог бы Аршавин
Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением о возможном включении в тренерский штаб петербургского "Зенита" Андрея Аршавина.
Фото: ФК "Зенит"