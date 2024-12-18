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Геннадий Орлов: в "Зените" большая проблема. Надо ее решать

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о выступлении в текущем сезоне петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"В "Зените" большая проблема. Надо ее решать. Еще прошлой весной, после сборов питерцы выглядели неважно. Думаю, дело не только в функциональной готовности, но и в психологии, ментальности. Видимо, игроки действительно пресытились победами. Если даже этот сезон взять, то хватило на 4 тура, когда пришел Глушенков. Лусиано ярко себя проявлял, Вендел был, как говорится, в порядке. Но потом-то все развалилось...", - приводит слова Орлова "СЭ".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком провёл 18 матчей, из которых 12 игр завершилось победой сине-бело-голубых, 3 игры - ничьей и ещё 3 игры - поражением. Общая разница мячей составила 37:12. Тем самым, "Зенит" набрал 39 очков и по итогам первой части сезона расположился на втором месте в турнирной таблице.

Кроме того, петербуржцы продолжают выступление в Кубке России. 12 марта 2025 года "Зенит" на выезде проведёт первый матч 1/2 финала Пути РПЛ против "Ростова". Ответный матч состоится в середине апреля в Санкт-Петербурге.

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