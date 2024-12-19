Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Хартс
23:00
ПетрокубНе начат
Бетис
23:00
ХИКНе начат
Целе
23:00
ТНСНе начат
АПОЭЛ
23:00
АстанаНе начат
Челси
23:00
Шэмрок РоверсНе начат
Серкль Брюгге
23:00
Истанбул БашакшехирНе начат
ЛАСК
23:00
ВикингурНе начат
Юргорден
23:00
ЛегияНе начат
Мольде
23:00
Млада БолеславНе начат
Рапид
23:00
КопенгагенНе начат
Витория
23:00
ФиорентинаНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
23:00
НоаНе начат
Лугано
23:00
ПафосНе начат
Панатинаикос
23:00
Динамо МинскНе начат
Ларн
23:00
ГентНе начат
Хайденхайм
23:00
Санкт-ГалленНе начат
Ягеллония
23:00
ОлимпияНе начат
Борац
23:00
ОмонияНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Тоттенхэм
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
УдинезеНе начат

Губернатор Федорищев: точно знаю, "Зенит" судей не подкупает

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о соблюдением петербургским "Зенитом" правил, которые запрещают подкуп футбольных судей.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Точно знаю, что "Зенит" такой деятельностью (подкупом судей) не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".

В конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которые исполняет обязанности учредителя самарского футбольного клуба "Крылья Советов", сделал заявление о существовании в судейском корпусе отечественного футбола коррупционной системы, в котором задействовано порядка 10 клубов Российской Премьер-Лиги. С его слов, имеющиеся данные были переданы в правоохранительные органы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • -10
  • Не нравится