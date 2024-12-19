"Точно знаю, что "Зенит" такой деятельностью (подкупом судей) не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
В конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которые исполняет обязанности учредителя самарского футбольного клуба "Крылья Советов", сделал заявление о существовании в судейском корпусе отечественного футбола коррупционной системы, в котором задействовано порядка 10 клубов Российской Премьер-Лиги. С его слов, имеющиеся данные были переданы в правоохранительные органы.
Губернатор Федорищев: точно знаю, "Зенит" судей не подкупает
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о соблюдением петербургским "Зенитом" правил, которые запрещают подкуп футбольных судей.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева