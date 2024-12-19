"Сложнее всего остаться в лиге будет "Оренбургу", потому что "Ахмат" уже в прошлом сезоне в подобной ситуации оставался в чемпионате. "Акрон", который только дебютировал в лиге, набрал очки и зашел в первую десятку, команда себя обезопасит. "Оренбургу" же будет тяжело выбираться из подвала, команда — явный аутсайдер. "Ахмат", "Факел", "Химки", "Пари НН" еще борются, тут хорошая плотность. Я бы сказал, что "Крылья Советов" тоже имеют шансы на вылет", - приводит слова Бояринцева "Матч ТВ".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 команды во второй половине турнирной таблицы расположились следующим образом:
9) тольяттинский "Акрон" - 22 очка;
10) самарские "Крылья Советов" - 18 очков;
11) махачкалинское "Динамо" - 17 очков;
12) нижегородский "Пари НН" - 16 очков;
13) подмосковные "Химки" - 16 очков;
14) воронежский "Факел" - 14 очков;
15) грозненский "Ахмат" - 13 очков;
16) футбольный клуб "Оренбург" - 8 очков.
Напомним, что команды, занявшие по итогам сезона 15 и 16 места, напрямую вылетят в Первую Лигу, а команды, занявшие 13 и 14 места, в стыковых матчах сыграют против команд, которые займут 4 и 3 места в турнирной таблице Первой лиги.
Денис Бояринцев оценил шансы команд на вылет из РПЛ в Первую лигу
Главный тренер волгоградского "Ротора" Денис Бояринцев оценил шансы команд второй половины таблицы на вылет из РПЛ в Первую лигу.
Фото: ФК "Ротор"