- Я о нём ещё знал до того, как он выстрелил. Мой ассистент по "СКА-Хабаровск" Алексей Румянцев рассказывал про потенциал Батракова. С такими игроками в составе команда должна больше играть в атаку, больше с мячом, больше позиционных атак. Это дало бы им возможность развиваться, но это моё мнение, - цитирует Шаронова "Чемпионат".
19-летний Батраков в текущем сезоне РПЛ выходил на поле в составе "Локомотива" в 17 матчах и 10 раз поразил ворота соперников, также полузащитник сделал шесть результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника "железнодорожников" в восемь миллионов евро, контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. В "Локомотиве" ранее заявляли, что в ближайшее время с Батраковым обсудят продление трудового договора.
"Локомотив" с Батраковым в составе в этом сезоне в 18 турах набрал 35 очков и располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ.
Шаронов высказался о воспитаннике "Локомотива" Батракове
Экс-тренер "Рубина" Роман Шаронов высказался о выступлении в этом сезоне полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ