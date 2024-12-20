"Макс очень соскучился по футболу. Вроде бы, все позади - в межсезонье он должен в общей группе готовиться ко второй части сезона, набирать форму и доказывать, что зря его забыли", - цитирует агента "РИА Новости".
Максим Мухин, выступающий на позиции опорного полузащитника, играет за столичный ЦСКА с июля 2021 года. Его действующий контракт с красно-синими рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек еще ни разу не выходил на поле в официальны матчах из-за различных травм. Всего на счету Мухина 3+4 по системе гол плюс пас в 69 играх за "армейцев".
Агент Мухина: в межсезонье он должен набирать форму и доказывать, что зря его забыли
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, работающий с хавбеком ЦСКА Максимом Мухиным, рассказал, что игрок соскучился по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА