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"СЭ": Глушаков не будет тренировать "Химки-2"

Денис Глушаков не будет главным тренером второй команды "Химок".
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время возглавит спортивный департамент "Химок", не видит Дениса Глушакова тренером второй команды. "Химки-2" возглавит другой тренер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Денис Глушаков станет главным тренером второй команды подмосковных "Химок". На данный момент футболист имеет действующий контракт с подмосковным клубом, однако отстранен от основной команды.

Денис Глушаков ранее выступал за московский "Спартак" и "Локомотив", а также ряд других российских клубов. Полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и записал на свой счет 60 забитых мячей и 24 результативные передачи.

Источник: "СЭ".

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