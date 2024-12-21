По информации источника, Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время возглавит спортивный департамент "Химок", не видит Дениса Глушакова тренером второй команды. "Химки-2" возглавит другой тренер.
Ранее в СМИ появилась информация, что Денис Глушаков станет главным тренером второй команды подмосковных "Химок". На данный момент футболист имеет действующий контракт с подмосковным клубом, однако отстранен от основной команды.
Денис Глушаков ранее выступал за московский "Спартак" и "Локомотив", а также ряд других российских клубов. Полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и записал на свой счет 60 забитых мячей и 24 результативные передачи.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Глушаков не будет тренировать "Химки-2"
Денис Глушаков не будет главным тренером второй команды "Химок".
Фото: ФК "Химки"