"Лукас подписал новый трехлетний контракт с "Краснодаром". Он счастлив там", - цитирует агента "РБ Спорт".
Лукас Оласа перешел в "Краснодар" из "Реал Вальядолида" летом 2023 года за 2 миллиона евро. На счету защитника 50 матчей за южан во всех турнирах, 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
На счету Оласы 6 матчей в составе национальной команды Уругвая.
Лукас Оласа продлил контракт с "Краснодаром"
Футбольный агент Пабло Риверо, представляющий интересы защитника Лукаса Оласы, сообщил, что его клиент продлил трудовое соглашение с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"