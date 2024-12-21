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Лукас Оласа продлил контракт с "Краснодаром"

Футбольный агент Пабло Риверо, представляющий интересы защитника Лукаса Оласы, сообщил, что его клиент продлил трудовое соглашение с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
"Лукас подписал новый трехлетний контракт с "Краснодаром". Он счастлив там", - цитирует агента "РБ Спорт".

Лукас Оласа перешел в "Краснодар" из "Реал Вальядолида" летом 2023 года за 2 миллиона евро. На счету защитника 50 матчей за южан во всех турнирах, 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

На счету Оласы 6 матчей в составе национальной команды Уругвая.

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