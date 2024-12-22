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Стипиди раскритиковал Гончаренко: его мастерство идёт вниз, он не верит в свои силы

Футбольный функционер Павел Стипиди поделился своим мнением о профессиональном уровне главного тренера нижегородского "Пари НН" Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Ростов"
"Гончаренко как тренер не развивается. Наоборот, его мастерство идёт вниз. Как он работал "Кубани" и как потом – это совсем по-разному. Когда он второй раз пошёл в "Урал", а я знаю, почему он уходил оттуда в первый раз, я был поражён, зачем он это сделал. Значит, человек не верит в свои силы, раз идёт туда, где от него уже отказывались раньше", - приводит слова Стипиди "Евро-Футбол.Ру".

Виктор Гончаренко 9 октября 2024 года был объявлен в качестве главного тренера нижегородского "Пари НН. Контракт между 47-летним специалистом и футбольным клубом рассчитан на срок до конца текущего сезона с возможностью его продления на ещё один год. В настоящее время "Пари НН" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

Ранее Гончаренко возглавлял такие команды, как борисовский БАТЭ, краснодарская "Кубань", екатеринбургский "Урал", ФК "Уфа", московский ЦСКА, ФК "Краснодар".

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