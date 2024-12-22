По информации источника, нападающий московского "Динамо" Вячеслав Грулев близок к бесплатному переходу в "Пари НН". Сообщается, что "бело-голубые" получат 30% от суммы, которую удастся выручить в случае перепродажи игрока. Кроме того, в контракте предусмотрена возможность расторжения соглашения без выплаты компенсации в случае, если нижегородцы не смогут сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего сезона.
Грулев - воспитанник "Динамо", он играет за основную команду с сезона-2017/18. В этом сезоне он провел 8 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.
Источник: "СЭ"
Источник: в случае вылета из РПЛ, Грулев сможет покинуть "Пари НН" бесплатно
Форвард "Динамо" Вячеслав Грулев все ближе к "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"