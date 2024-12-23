"Под конец года "Спартак" выдал шикарную серию, они действительно очень хороши. Но не забывайте, что впереди долгая зимняя пауза, вот именно здесь у Станковича могут возникнуть проблемы. Кажется, им в штаб нужен человек, который поможет грамотно выстроить подготовку на сборах. Именно поэтому пока не спешил бы называть "Спартак" претендентом на титул. Весной все может поменяться", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Перед зимней паузой московский "Спартак" одержал победу в шести матчах чемпионата России кряду. После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Этим летом команду возглавил Деян Станкович, которые ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
Напомним, что команда Деяна Станковича вылетела из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову" с общим счетом 1:3. Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в нижней сетке турнира. Напомним, что действующим обладателем Кубка России является "Зенит".
Булыкин: не спешил бы называть "Спартак" претендентом на чемпионство
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионских амбициях московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"