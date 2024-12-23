"Хотелось бы, чтобы больше болельщиков ходили на игры, потому что мы играем для них. Хочу, чтобы и сборная России вернулась к официальным матчам, чтобы в 2025 году команда больше играла, чтобы как можно больше болельщиков приходили ее поддержать", - цитирует Онопко Sport24.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре национальная команда России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Также команда Валерия Карпина одержала сухую победу над Сирией со счетом 4:0. Сообщалось, что в 2025 году сборная России может провести ответный матч с Белоруссией, а также сыграть с Шри-Ланкой, Нигерией и Сенегалом.
Онопко: хочу, чтобы сборная России вернулась к официальным матчам
Тренер сборной России Виктор Онопко поделился ожиданиями от 2025 года.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ