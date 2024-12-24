- На каком они месте идут? На шестом. И какой должен быть комментарий? Мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство, а сейчас они шестые. Это плохой результат, давайте смотреть объективно, - передает слова Глушакова "Чемпионат".
ЦСКА в этом сезоне РПЛ под руководством Марко Николича в 18 турах одержал девять побед и потерпел пять поражений, четыре поединка завершились ничейным исходом. Московский клуб с 31 баллом в активе располагается на шестой строчке в таблице чемпионата.
После зимней паузы ЦСКА в 19-м туре в гостях сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ, встреча пройдет в марта 2025 года.
Глушаков: мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство, а сейчас они шестые
Фото: Официальный сайт РПЛ