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"Севилья": предложение "Спартака" нашему спортивному директору было хорошим

Пресс-служба "Севильи" отреагировала на информацию о возможном переходе спортивного директора испанского клуба Виктора Орты на аналогичную должность в московский "Спартак".
Фото: ФК "Севилья"
"Виктор хочет остаться в "Севилье", хотя предложение ["Спартака" - прим. ред.] было хорошим. Он хочет продолжить свой проект в нашем клубе", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктор Орта, который занимает пост спортивного директора испанской "Севильи", рассматривается московским "Спартаком" как один из приоритетных вариантов на аналогичный пост у красно-белых. Напомним, прошлый спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал по обоюдному согласию сторон покинул команду 10 ноября 2024 года.

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