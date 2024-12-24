"Севилья": предложение "Спартака" нашему спортивному директору было хорошим

"Виктор хочет остаться в "Севилье", хотя предложение ["Спартака" - прим. ред.] было хорошим. Он хочет продолжить свой проект в нашем клубе", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виктор Орта, который занимает пост спортивного директора испанской "Севильи", рассматривается московским "Спартаком" как один из приоритетных вариантов на аналогичный пост у красно-белых. Напомним, прошлый спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал по обоюдному согласию сторон покинул команду 10 ноября 2024 года.