"Мне кажется, Сергей Богданович [Семак - прим. ред.] засиделся на своем месте. Понимая серьезность задач во внутреннем чемпионате и учитывая довольно большую паузу — у нового тренера есть возможность познакомиться с командой и отработать свое видение игры, — я принял бы решение, чтобы зимой у команды появился новый специалист", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые последние шесть сезонов становились чемпионами России.
В текущем сезоне "Зенит" за 18 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 39 очков, с которыми команда расположилась на втором месте в турнирной таблице. При этом лидирующий "Краснодар" тоже имеет в своем активе 39 очков, но опережает коллектив из Санкт-Петербурга за счет дополнительного показателя - результата очной встречи.
"Семак засиделся". Кузьмичев выступает за смену тренера в "Зените" зимой
Российский функционер Владимир Кузьмичев высказался о работе главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"