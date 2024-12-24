"Артем очень хорошо использует свои качества и превосходит практически всех защитников РПЛ. Им крайне тяжело бороться в штрафной площади. Защитники уровня Родригао, который отпустил Артема в последнем матче, это катастрофа. Дзюба достаточно успешно пользуется своим футбольным интеллектом и физическими качествами в 36 лет", - приводит слова Гунько "РБ Спорт".
Артём Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года, когда нападающий в статусе свободного агента подписал с футбольным клубом однолетний контракт. После перехода 26-летний форвард в общей сложности в составе своей новой команды принял участие в 11 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 3 гола и отдать партнерам по команде 3 голевые передачи.
При этом Дзюбе не хватает одного забитого гола для того, чтобы повторить достижение Александра Кержакова, который в настоящее время с 233-я голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Гунько: защитники уровня Родригао, который отпустил Дзюбу в матче "Зенит" - "Акрон", это катастрофа
Главный тренер армянского "Урарту" Дмитрий Гунько прокомментировал выступление в текущем сезоне нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"