По мнению Стипиди, "Краснодар" старается копировать трансферную политику петербургского "Зенита".
- Это "питерская болезнь", я могу так назвать. Многие клубы стали подстраиваться под "Зенит", пытаются копировать его трансферную политику. Везут бразильцев, аргентинцев, легионеров из других стран – причём в большинстве случаев те не сильнее наших ребят, которые из-за этого будут сидеть на лавке, - передает слова Стипиди "Евро-Футбол.Ру".
"Краснодар" по итогам 18 туров РПЛ находится на первой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков. Подопечные Мурада Мусаева в этом сезоне одержали 11 побед и потерпели одно поражение, шесть матчей с участием "быков" завершились вничью.
В первом матче после возобновления чемпионата "Краснодар" сыграет с "Крыльями Советов", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта.
Стипиди - о трансферной политике "Краснодара": это "питерская болезнь", я могу так назвать
Футбольный функционер Павел Стипиди высказался об интересе "Краснодара" к футболисту "Интернасьонала" Уэсли Рибейро.
Фото: Официальный сайт РПЛ