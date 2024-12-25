- Когда будет полная уверенность, мы скажем, с кем будут матчи. В данный момент переговоры ведутся на все пять окон, на все 10 матчей. Есть предварительные договорённости о нескольких матчах на осень. Это различные сборные из разных конфедераций, - передает слова генсекретаря РФС "РИА Новости Спорт".
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что весной и летом следующего года национальная команда проведет матчи с европейскими сборными. Также ранее в СМИ публиковалось, что сборная России в следующем году может провести игры с южноамериканскими сборными.
Сборная России, как и все российские клубы с 2022 года отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
В ноябре этого года в товарищеских матчах коллектив Валерия Карпина дома победил Бруней (11:0) и команду Сирии (4:0).
В РФС рассказали, сколько матчей хотят организовать для сборной России в 2025 году
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, какое количество матчей сборная России может провести в 2025 году.
Фото: официальный сайт РФС