Титов: Джикия по мастерству сильнее своего нынешнего клуба

- Джикия по мастерству сильнее своего нынешнего клуба, конечно, он пришел сюда на серьезное понижение в зарплате, думаю, что раза в три точно. Георгий, мне кажется, сделал правильный выбор - играть в футбол. А есть и такие, которые ставят финансовый вопрос во главу угла, - передает слова Титова "Матч ТВ".
Джикия, ранее на протяжении семи лет выступавший за "Спартак", подписал контракт с "Химками" в сентябре этого года. В подмосковный клуб футболист перешел на правах свободного агента.
Защитник в этом сезоне РПЛ провел за "Химки" шесть матчей, но не отметился результативными действиями. Трудовой договор игрока с "Химками" рассчитан до 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джикии в 2,5 млн евро.
"Химки" в текущем сезоне РПЛ набрали 16 очков и располагаются на 13 строчке в турнирной таблице.