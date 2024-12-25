"Марко больше индивидуально разговаривает с игроками. Мне постоянно говорит: "Надо больше себя проявлять, ты можешь еще больше приносить пользу команде". Николич верит, что я на это способен. Марко постоянно мотивирует", - приводит слова Файзуллаева Sport24.
Владимир Федотов тренировал ЦСКА с 15 июня 2022 по 3 июня 2024 года. Одной из главных причин досрочного прекращения сотрудничества между российским специалистом и футбольным клубом стало неудовлетворительное место ЦСКА по итогам сезона-2023/24 (шестое место).
4 июня 2024 года стало известно, что новым главным тренером команды станет сербский специалист Деяна Станкович. Под его руководством красно-синие, набрав в 18 матчах Российской Премьер-Лиги 31 очко, расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Игрок ЦСКА Файзуллаев указал на принципиальное различие между Федотовым и Николичем
Узбекский полузащитник московского ЦСКА Аббосбеск Файзуллаев указал на принципиальное различие между бывшим и нынешним главными тренерами "армейского" клуба - Владимиром Федотовым и Марко Николичем.
Фото: ПФК ЦСКА