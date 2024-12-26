- Во-первых, Семак выиграл три трофея. Это объективно. Во-вторых, хотя у Семака действительно самый сильный состав в РПЛ, но он сталкивался с тяжёлыми потерями по ходу года. Тем не менее довёл команду до чемпионства по итогам сезона-2023/2024, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" под руководством Семака в этом году выиграл золотые медали РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны. Клуб с берегов Невы на протяжении шести сезонов подряд становился чемпионом РПЛ.
В текущем сезоне у "Зенита" 39 очков, как и у "Краснодара", однако клуб с берегов Невы уступает "быкам" по дополнительным показателям и находится на второй строчке. В начале марте после возобновления сезона сине-бело-голубые при своих болельщиках встретятся с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Радимов - о признании Семака лучшим тренером 2024 года: это объективно, он выиграл три трофея
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал признание наставника петербургской команды Сергея Семака лучшим тренером России в 2024 году по версии зрителей и ТВ-экспертов.
Фото: Официальный сайт РПЛ