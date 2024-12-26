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В "Пари НН" планируют продлить контракт с Гоцуком

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб планирует продлить контракт с Кириллом Гоцуком.
Фото: ФК "Пари НН"
"Переговоры с Гоцуком? У клуба есть такое желание. Думаю, на зимних сборах обсудим этот вопрос с футболистом. Сейчас все ребята в отпусках, нет смысла дергать их", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Кирилл Гоцук провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 750 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 18-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.

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