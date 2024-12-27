"Осуществить трансфер Фомина в Европу зимой будет сложно", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Даниил Фомин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт Фомина с бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.
Агент Фомина высказался о возможном переходе полузащитника в европейский клуб
Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о возможном переходе игрока в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"