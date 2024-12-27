- Думаю, Соболев перейдёт из "Зенита" в другой клуб. Если он последовательный человек, то так и сделает. Если в "Зените" не удаётся стать основным игроком, лидером команды, а ему, как и в "Спартаке", важно играть, то он уйдёт, - цитирует Пятницкого "Чемпионат".
27-летний Соболев стал игроком петербургского клуба 30 августа 2024 года, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Всего на его счету 16 поединков за клуб с берегов Невы, в которых он дважды поразил ворота соперников и один раз сделал результативную передачу. В РПЛ форвард пока не отличался.
До перехода в "Зенит" Соболев выступал за "Спартак". Футболист за четыре года провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 голов и сделал 32 ассиста на партнеров. Со "Спартаком" Соболев побеждал в Кубке России в 2022 году.
Пятницкий: если Соболев последовательный человек, то перейдет из "Зенита" в другой клуб
Бывший футболист сборной России Андрей Пятницкий считает, что форвард Александр Соболев уйдет из "Зенита" в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"