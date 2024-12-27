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Быстров: в России в сто раз лучше, чем в Дубае

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, что жизнь в ОАЭ дороже, чем в России.
Фото: ФК "Зенит"
"Я уже вернулся из Дубая в Россию. Могу сказать так: в России лучше. Чем? Всем, в сто раз. В России жить в два раза дешевле, чем в Дубае", - приводит слова Быстрова Sport24.

Экс-полузащитник Владимир Быстров рассказал, что его визит в столицу Объединённых Арабских Эмиратов был связан с желанием "просто отдохнуть и позагорать".

40-летний Быстров завершил карьеру футболиста в 2018 году. Он играл за петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Анжи" Махачкала, "Краснодар" и "Тосно".

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