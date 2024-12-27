"Конечно, вижу Андрея Аршавина президентом футбольного клуба "Зенит". У него огромный потенциал", - цитирует Пименова "Чемпионат".
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин, который с начала 2022 года занимает в петербургском клубе должность заместителя генерального директора по спортивному развитию, заявил, что всегда хотел быть президентом родного клуба.
Будучи игроком Аршавин провел за сине-бело-голубых 310 матчей, в которых забил 71 гол и сделал 112 результативных передач на партнеров. В составе петербуржцев он завоевал три чемпионских титула, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а также становился обладателем Суперкубка России.
Пименов: вижу Аршавина президентом "Зенита"
Экс-футболист Руслан Пименов видит у Андрея Аршавина потенциал в том, чтобы стать президентом "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"