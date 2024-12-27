Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
22:30
БрентфордНе начат
Арсенал
23:15
ИпсвичНе начат

Пименов: вижу Аршавина президентом "Зенита"

Экс-футболист Руслан Пименов видит у Андрея Аршавина потенциал в том, чтобы стать президентом "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, вижу Андрея Аршавина президентом футбольного клуба "Зенит". У него огромный потенциал", - цитирует Пименова "Чемпионат".

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин, который с начала 2022 года занимает в петербургском клубе должность заместителя генерального директора по спортивному развитию, заявил, что всегда хотел быть президентом родного клуба.

Будучи игроком Аршавин провел за сине-бело-голубых 310 матчей, в которых забил 71 гол и сделал 112 результативных передач на партнеров. В составе петербуржцев он завоевал три чемпионских титула, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а также становился обладателем Суперкубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится