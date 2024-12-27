Сообщается, что сторона бразильца склоняется к тому, чтобы вернуться на родину, потому что там ему будет проще набрать форму после полученной в августе 2024 г. тяжелой травмы большеберцовой кости. В последний раз он выходил на поле 4 августа.
Лукас Фассон является игроком московского "Локомотива" с июля 2022 года, когда "железнодорожники" выкупили защитника у "Атлетико Паранаэнсе" за 3 млн евро. Его действующее соглашение с клубом" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 3 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: защитника "Локомотива" Фассона хотят арендовать несколько бразильских команд
По информации СМИ, несколько бразильских команд заинтересованы в аренде защитника московского "Локомотива" Лукаса Фассона.
Фото: ФК "Локомотив"