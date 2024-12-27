"Гильермо Абаскаль полностью развалил команду. С приходом Станковича это начало останавливаться. Слабее тренера в "Спартаке" не было, чем Абаскаль. О себе он может говорить сколько хочет, это его право. Да, Абаскаль – самый слабый тренер в истории команды", - приводит слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
Гильермо Абаскаль занимал пост главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые в сезоне-2022/23 проиграли петербургскому "Зениту" матч за Суперкубок России, завоевали бронзовые медали чемпионата России и дошли до второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Испанский специалист был отправлен руководством "Спартака" в отставку по ходу сезона-2023/24 из-за неудовлетворительных результатов команды. В итоге клуб занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Валерий Гладилин назвал самого слабого тренера в истории "Спартака"
Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о бывшем наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
Фото: © NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru